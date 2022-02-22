Рангник о России и Украине: «Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Надеемся, ситуация нормализуется. Это важнее игры в ЛЧ»

ответил на вопрос о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга.

«До финала еще долгий путь, сначала нужно обыграть «Атлетико». Это не самый простой соперник из тех, кто мог нам попасться» – отметил Рангник.

О возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

«Решением этого вопроса должны заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всей Европе, и даже во всем мире, что ситуация нормализуется.

Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее, чем игра чемпионов», – сказал тренер .