Рангник о России и Украине: «Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Надеемся, ситуация нормализуется. Это важнее игры в ЛЧ»

Ральф Рангник ответил на вопрос о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга.
«До финала еще долгий путь, сначала нужно обыграть «Атлетико». Это не самый простой соперник из тех, кто мог нам попасться» – отметил Рангник.
О возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
«Решением этого вопроса должны заниматься УЕФА и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всей Европе, и даже во всем мире, что ситуация нормализуется.
Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее, чем игра Лиги чемпионов», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».