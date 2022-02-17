Хавьер Тебас: «Переход Мбаппе в «Реал» – лучшее, что может случиться с Ла Лигой»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе нападающего в «Реал».

«У меня нет никакой информации о переходе Мбаппе. Но я видел несколько случаев, когда игроки с истекающим контрактом не продлевали его, а затем продолжали карьеру [в другом месте].

Переход Мбаппе был бы радостью для Ла Лиги. Это лучшее, что может случиться с Ла Лигой», – сказал Тебас.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4