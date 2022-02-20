Кирильчева об уходе из ЦСКА после видео про Наташ: «Уверена, это даст новый толчок моей карьере. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

рассказала об уходе из ЦСКА.

«Да, я действительно ушла из клуба. Уверена, все к лучшему и это даст новый толчок моей карьере.

Я очень люблю свою команду. Все это время меня поддерживали со сборов абсолютно все, все переживали, и это главное.

Безмерно благодарна Сергею Аксенову и за то, что 5 лет назад взяли меня в семью. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали с моими ребятами», – сказала Катерина.

Кирильчева занимала пост главного редактора CSKA TV. Это она придумала ролик, опубликованный в связи с арендой хавбека из «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке. Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Позже Кирильчева принесла извинения за видео.

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«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл