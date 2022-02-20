Кирильчева ушла из ЦСКА. Она придумала видео о русских Наташах

ушла из ЦСКА.

Главный редактор CSKA TV покинула свой пост в клубе, сообщает .

На освободившееся место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения красно-синих.

Кирильчева придумала ролик, опубликованный в связи с арендой хавбека Юсуфа Языджи из «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Позже Кирильчева принесла извинения за видео.

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