Кирильчева ушла из ЦСКА. Она придумала видео о русских Наташах

Катерина Кирильчева ушла из ЦСКА.
Главный редактор CSKA TV покинула свой пост в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
На освободившееся место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения красно-синих.
Кирильчева придумала ролик, опубликованный в связи с арендой хавбека Юсуфа Языджи из «Лилля».
В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.
Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»
Позже Кирильчева принесла извинения за видео.
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