Генич о видео ЦСКА про Наташ: «Позорно вышло. Наши депутаты еще больше придали придурковатости истории»

Комментатор отреагировал на скандальное представление ЦСКА новичка .

– Как тебе презентация ЦСКА с Наташами?

– Презентация, откровенно говоря, не удалась.

Я хорошо знаю Катю Кирильчеву (главный редактор CSKA TV – прим. Sports.ru), я даже вчера написал ей сообщение после всей движухи, которая понеслась. Надо было ее поддержать по-человечески и по-дружески. Она, можно сказать, приняла удар на себя.

И официальное заявление ЦСКА было подписано ею, хотя мне показалось, что слог изложения совершенно не ее. Возможно, это позиция клуба – на кого-то одного надо было повесить. Наверное, можно было без упоминания . Зачем в этой ситуации искать виноватых? Виноваты все.

Понятно, есть цензура и самоцензура, но такие сомнительные вещи должны согласовываться с высшим руководством. Я понимаю, что Орешкина и Гинера трогать не надо, но когда ты с таким не слишком аккуратным контекстом презентуешь игрока, тут лучше было согласовать на всех этажах.

Недоработали. ЦСКА уже не в первый раз в плане креатива... Не все у них заходит. Я Катю поддержал, надеюсь, не дойдет у них до каких-то радикальных мер, как сказал .

Думаю, что новость день-два поживет, и все будет нормально, как обычно у нас. Понятно, что все уже ушло на Запад, в Турцию, Германию, в Англии всегда цепляются за такое. Увы, этот креатив пошел у ЦСКА не в ту сторону. Ну, позорно, позорно вышло.

Хотя некоторые наши депутаты еще больше подлили масла в этой ситуации и придали больше придурковатости этой истории, – сказал Генич.

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