Станислав Черчесов: «Валиева не просто талант, а еще и боец. Щербакова с Трусовой – молодчины»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия сборная России Олимпиада-2022 Ференцварош женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Спорт-Экспресс Камила Валиева Футбол

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться.

И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», – сказал возглавляющий венгерский «Ференцварош» тренер.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

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