Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке .

Ранее Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на . Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Мы разочарованы тем, что президент МОК создает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно.

Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты целой нации на свой успех. Это известное давление, оно также помогает им двигаться вперед с боевым духом.

Вне зависимости от того, победа или поражение, мы знаем, что российские спортсмены находятся на мировом уровне, и они тоже это знают. Россия все же выиграла золотую и серебряную медали в соревнованиях одиночниц благодаря и , они обе тренируются у Тутберидзе», – сказал Чернышенко.

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