«Мы вместе пройдем через это». Глейхенгауз обратился к Валиевой, Трусовой и Щербаковой после выступления на Олимпиаде

Хореограф Даниил Глейхенгауз обратился к российским фигуристкам из группы после выступления на Олимпиаде в Пекине.

Накануне Анна Щербакова одержала победу в индивидуальном турнире, Александра Трусова стала второй, Камила Валиева – четвертой.

«Олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Горжусь тобой.

Александра Трусова. Ты сотворила историю. Легендарные пять четверных.

Камила Валиева. Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!», – написал Глейхенгауз в сторис инстаграма.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник