Алексей Железняков: «Валиева вернется домой, и я надеюсь, что наше правительство отблагодарит эту уникальную девочку по достоинству за все, что она пережила»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился эмоциями от женских соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

Золото выиграла , серебро завоевала . заняла четвертое место.

«Никогда не испытывал таких смешанных чувств. Я так счастлив за Аню и Сашу, и так горько за Камилу.

Девочки, вы все для нас на этом пьедестале!

Весь мир видел, что происходило за эти недели. У меня нет слов, я, взрослый мужик, не сдержал слез. Что же вы натворили!

Анечка, Саша, эти медали по праву ваши, от души поздравляю вас с триумфом в личке, а Камилочка же у нас тоже олимпийская чемпионка в команднике, так что все отлично.

Камила вернется домой, и я надеюсь, что наше правительство отблагодарит эту уникальную девочку по достоинству за все, что она пережила за эти адовые дни.

Этери Георгиевна, , , вы поистине великие тренеры, спасибо за все», – написал Железняков в инстаграме.