Алексей Железняков: «Валиева вернется домой, и я надеюсь, что наше правительство отблагодарит эту уникальную девочку по достоинству за все, что она пережила»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился эмоциями от женских соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.
Золото выиграла Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвертое место.
«Никогда не испытывал таких смешанных чувств. Я так счастлив за Аню и Сашу, и так горько за Камилу.
Девочки, вы все для нас на этом пьедестале!
Весь мир видел, что происходило за эти недели. У меня нет слов, я, взрослый мужик, не сдержал слез. Что же вы натворили!
Анечка, Саша, эти медали по праву ваши, от души поздравляю вас с триумфом в личке, а Камилочка же у нас тоже олимпийская чемпионка в команднике, так что все отлично.
Камила вернется домой, и я надеюсь, что наше правительство отблагодарит эту уникальную девочку по достоинству за все, что она пережила за эти адовые дни.
Этери Георгиевна, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, вы поистине великие тренеры, спасибо за все», – написал Железняков в инстаграме.