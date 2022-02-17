Дзюба впервые забил за «Зенит» в этом розыгрыше еврокубков

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«Зенит» сократил отставание в счете от «Бетиса» (1:2, первый тайм) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

За российский клуб отличился нападающий Артем Дзюба. Голевую передачу отдал защитник Вячеслав Караваев.

Для 33-летнего форварда это первый гол в текущем розыгрыше еврокубков за «Зенит». На групповом этапе Лиги чемпионов он принял участие в шести матчах и отдал одну голевую передачу.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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