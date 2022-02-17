Дзюба, Клаудиньо, Малком, Кержаков – в старте «Зенита» на «Бетис». Алберто, Сергеев и Адамов – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на стыковой матч за 1/8 финала против .

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо Родригес, и .

Запасные: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Юри Алберто, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Иван Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Бетисом», который начнется в 20:45 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Звездная пара Фекир-Каналес и высокие фланги. Так Пеллегрини лепит из «Бетиса» третью команду Испании

6 лет назад Пеллегрини мог оказаться в «Зените» – не сложилось из-за результатов клуба и запросов тренера