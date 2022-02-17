Юрий Семин: «Зенит» будет биться за весь российский футбол против «Бетиса». Шикарный матч»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от стыкового матча за 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

– Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд.

«Зенит» – лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел.

– Сможет ли «Зенит» сегодня победить?

– Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол – значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть! – сказал Семин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Бетисом», который начнется в 20:45 по московскому времени. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире

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