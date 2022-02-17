Семак про Кержакова в старте на «Бетис»: «Сделали выбор в пользу опыта. Конкуренция у нас хорошая»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Арсен Адамов Вендел Юри Алберто Иван Сергеев Спорт-Экспресс Даниил Одоевский Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему вратарь Михаил Кержаков вышел в стартовом составе команды на матч Лиги Европы против «Бетиса» (0:0, первый тайм).

«Выбор состава связан с поздним приездом. К сожалению, Сергеев пропустил первый сбор. Юри Алберто приехал только на второй сбор, как и Адамов. Они были в расположение клуба дней 12 – это мало. Те, кто адаптирован, те и лучше готовы.

Я уже говорил, что Одоевский неплохо провел предсезонку. Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта, в пользу Кержакова.

Вендел быстро набирается форму. Это очень важный игрок с хорошими качествами. Он обеспечивает переход из обороны в атаку. Надеюсь, что его хватит надолго в сегодняшнем матче», – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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