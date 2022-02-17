«Зенит» и «Бетис» договорились о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Газпром Арена (Крестовский) Экология Футбол

«Зенит» и «Бетис» объявили о начале сотрудничества в сфере защиты окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, соглашение между клубами рассчитано на два сезона. Сегодня, 17 февраля, перед первым стыковым матчем за выход в 1/8 финала Лиги Европы на «Газпром Арене» состоялось подписание соглашения.

С 2021 года «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадион, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы

В 2020 году «Бетис» запустил международную платформу устойчивого развития Forever Green, цель которой – продвижение и поддержка экологических инициатив.

«Бетис» первым среди клубов стал партнером ООН по программе снижения углеродного следа. Испанский футбольный клуб также ведет борьбу с климатическими изменениями, работу по переработке вторсырья, продвижению экотранспорта, сохранению природных ресурсов. 

Таким образом, «Зенит» стал частью международной платформы Forever Green, партнерами которой являются более 50 компаний и организаций в Европе.

Матч между «Зенитом» и «Бетисом» начнется сегодня в 20:45 по московскому времени. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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