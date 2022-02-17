Анутан Комбуаре: «Нельзя трогать Месси! Вся критика в его адрес очень жесткая»

Анутан Комбуаре высказался о критике в адрес .

По итогам матча с «Реалом» в 1/8 финала чемпионов (1:0) форвард «ПСЖ» получил 3 балла из 10 от L’Equipe и 3,5 из 10 – от Le Parisien.

«Вы говорите с [его] безоговорочным поклонником. Мне кажется, нельзя трогать Месси. Я высказываю свое мнение!

Я никогда не буду критиковать Месси. Нельзя его трогать! Вся критика в адрес Месси очень жесткая.

Он родился в 1987 году, в 34-35 лет это уже не тот Месси, что был в «Барселоне». Он никогда не бегал по всему полю. Его возраст таков, каков он есть, но он [Месси] все еще очень хорош. Он больше не может забивать 50 голов за сезон, но это Месси!» – сказал Комбуаре.