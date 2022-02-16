«Месси был на вершине 15 лет, но Мбаппе – новый король. Очередь Лео служить Килиану». Пети о «ПСЖ»

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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о нападающих «ПСЖ» Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

«Сегодня король в «ПСЖ» – это Килиан Мбаппе, и я не понимаю, почему Лионель не пытается постоянно играть на него. Когда вышел Неймар, все было так очевидно, Месси постоянно искал его и пытался комбинировать с ним.

Месси был на вершине 15 лет, но Мбаппе – новый король, и пришла очередь Лео служить Килиану, если он хочет справиться с этим, решать исход матчей и завоевать сердца парижан.

У меня впечатление, что Месси хочет брать игру на себя, но не Лео руководит ею, а Килиан», – сказал Пети.

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