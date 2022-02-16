Месси был худшим в «ПСЖ» в игре с «Реалом» по версии Le Parisien – 3,5 балла из 10

Французская газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Издание оценивало игру футболистов по 10-балльной шкале.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 5,5.
Защитники: Ашраф Хакими – 7, Маркиньос – 6,5, Преснель Кимпембе – 6,5, Нуну Мендеш – 7,5.
Полузащитники: Данилу Перейра – 5,5, Леандро Паредес – 6, Марко Верратти – 8.
Нападающие: Анхель Ди Мария – 4, Лионель Месси – 3,5, Килиан Мбаппе – 8,5.
Marca оставила без оценки игру 6 футболистов «Реала» против «ПСЖ». У Мбаппе рейтинг 3 из 3, у Месси – 1
Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4