«Все искали Месси, это замедляло игру «ПСЖ». Партнеры хотят, чтобы Лео сиял». Анелька о форварде

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька оценил игру форварда Лионеля Месси во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (1:0).
«Все игроки искали Месси, и это замедляло игру «ПСЖ». Он должен быть девятым номером, а играл как «десятка».
Месси опускался за низкими мячами, пытался раздавать передачи. Партнеры хотят играть с ним и делать так, чтобы он сиял. Но как много времени это займет?» – сказал Анелька.
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