«Все искали Месси, это замедляло игру «ПСЖ». Партнеры хотят, чтобы Лео сиял». Анелька о форварде

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька оценил игру форварда во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (1:0).

«Все игроки искали Месси, и это замедляло игру «ПСЖ». Он должен быть девятым номером, а играл как «десятка».

Месси опускался за низкими мячами, пытался раздавать передачи. Партнеры хотят играть с ним и делать так, чтобы он сиял. Но как много времени это займет?» – сказал Анелька.

Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе