Каррагер о Месси и Роналду: «Не думаю, что сейчас можно тащить игроков, которые не отрабатывают, если хочешь брать серьезные трофеи»

Джейми Каррагер поделился мнением о влиянии и на свои команды.

По мнению бывшего игрока «Ливерпуля», эти игроки больше не подходят клубам, претендующим на победу в Лиге чемпионов.

«Сейчас футбол должен быть высокоэнергичным. Именно поэтому в этом сезоне я время от времени немного критиковал трансферы Роналду в и Месси в – двух лучших игроков, которых я когда-либо видел, вероятно.

Но я не думаю, что сейчас можно в какой-то мере тащить игроков, которые не отрабатывают и не прессингуют, если хочешь брать серьезные трофеи.

Это просто негативно скажется на тебе с учетом нынешнего уровня футбола в . Сейчас там лучший футбол», – сказал эксперт Sky Sports в эфире CBS Sports Golazo.