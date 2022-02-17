Каррагер о Месси и Роналду: «Не думаю, что сейчас можно тащить игроков, которые не отрабатывают, если хочешь брать серьезные трофеи»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джейми Каррагер поделился мнением о влиянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси на свои команды.

По мнению бывшего игрока «Ливерпуля», эти игроки больше не подходят клубам, претендующим на победу в Лиге чемпионов.

«Сейчас футбол должен быть высокоэнергичным. Именно поэтому в этом сезоне я время от времени немного критиковал трансферы Роналду в «Юнайтед» и Месси в «ПСЖ» – двух лучших игроков, которых я когда-либо видел, вероятно.

Но я не думаю, что сейчас можно в какой-то мере тащить игроков, которые не отрабатывают и не прессингуют, если хочешь брать серьезные трофеи.

Это просто негативно скажется на тебе с учетом нынешнего уровня футбола в Лиге чемпионов. Сейчас там лучший футбол», – сказал эксперт Sky Sports в эфире CBS Sports Golazo.

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