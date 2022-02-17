Лионель Месси: «Выиграть ЛЧ очень сложно, не всегда побеждает лучшая команда. Надеюсь, у «ПСЖ» все получится»

Форвард «ПСЖ» высказался о Лиге чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Сложно, потому что в этом турнире участвуют лучшие команды. И любая малейшая деталь, малейшая ошибка может привести к вылету.

Думаю, у нас есть команда, которая может попытаться выиграть [Лигу чемпионов]. Мы рады и очень надеемся, что у нас все получится. При этом нужно успокоиться. Повторюсь, выиграть Лигу чемпионов очень сложно.

Не всегда побеждает лучшая команда, и вам нужно сосредоточиться деталях, думая о том, как стать самой сильной командой. В конце концов, именно самые сильные команды достигают целей. И мы идем по этому пути, стремясь стать сильнее», – сказал аргентинец в интервью журналу .