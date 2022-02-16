Месси получил оценку 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Реалом» – худший балл в «ПСЖ». У Мбаппе и Куртуа – по 8 баллов

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Французская спортивная газета L’Equipe выставила оценки футболистам за игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (1:0).

Лучший рейтинг в составе парижан у Килиана Мбаппе и Марко Верратти – 8 из 10. Лионель Месси получил 3 балла – это худший показатель для французской команды.

У «Мадрида» 8 баллов получил вратарь Тибо Куртуа. Хуже всех выступил защитник Дани Карвахаль – 2 балла.

Изображение: L’Equipe

Marca оставила без оценки игру 6 футболистов «Реала» против «ПСЖ». У Мбаппе рейтинг 3 из 3, у Месси – 1

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4

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