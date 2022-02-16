«Месси – главный балласт, он ничего не приносит «ПСЖ» в спортивном плане. Но футболки продаются, люди на него ходят». Ротен о Лео

Бывший игрок «ПСЖ» раскритиковал нападающего после матча 1/8 финала чемпионов против (1:0).

«На данный момент это ошибка селекции. Конечно, с точки зрения продаж футболок переход Лео Месси – это чудесно. Люди ходят посмотреть, как он играет за . Но следует признать, что он ничего не приносит «ПСЖ» в спортивном плане.

Главная проблема заключается в том, что матч с «Реалом» – большая игра, в которой, как мы ждем, сверкнут большие игроки. Но сегодня он был главным балластом. Технические ошибки, потери, незабитый пенальти, но такое может случиться с каждым. Ярче всего это видно по поведению. Он смотрит на бутсы, и это выглядит так, словно он недоволен.

Когда он исполняет стандарты, это выглядит странно», – сказал Ротен.

«ПСЖ» не мог продать 250 000 футболок Месси за вечер и окупить половину зп Лео. Не верьте мифам