У Месси 5 обводок и 45 пасов на последней трети поля – лучшие показатели в матче «ПСЖ» – «Реал»

Нападающий «ПСЖ» стал лидером по нескольким статистическим показателям в матче чемпионов с «Реалом» (1:0).

Аргентинец сделал 45 передач на последней трети поля, а также совершил 5 успешных обводок – лучший результат в игре.

Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (xA) 34-летнего футболиста составил 0,61 – в три раза больше, чем у любого другого игрока матча.

Также Месси коснулся мяча более 100 раз.

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