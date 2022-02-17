«Месси – величайший в истории, но Салах лучше сейчас. Это звучит как богохульство, но я бы выбрал Мареза, а не Лео». Бент о форварде «ПСЖ»

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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси, сопоставив его с полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом и хавбеком «Ливерпуля» Мо Салахом.

«Знаю, это звучит как богохульство, но сейчас я бы предпочел Месси Мареза. Сейчас Марез невероятен. Думаю, фанаты «Ман Сити» не хотели бы обменять Мареза на Месси сейчас... В этом сезоне Рияд играет превосходно.

Если бы завтра у меня был матч, я выбрал бы Салаха [а не Месси]! Считаю, что Месси – величайший футболист в истории, но сейчас Салах лучше, чем он», – сказал Бент.

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