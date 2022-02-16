Хачатурянц не думает, что Fan ID уничтожит фан-движение: «Можно же поменять позицию, узнав о преимуществах. Первым пойду получать карту болельщика»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Собираетесь ли встречаться с неофициальными фан-объединениями?

– Вы имеете в виду радикалов?

– Речь о том, что многие не хотят получать дополнительных документов. Вы же ничего не показываете, а нам нужно приносить кучу документов с собой.

– Могу сказать, что буду первым, кто пойдет получать карту болельщика.

– Значит ли это, что на стадионах станет меньше представителей МВД?

– Уверен в этом.

– Введение карты болельщиков приведет к уничтожению фанатского движения?

– Думаю, нет. Можно же поменять позицию, когда мы узнаем, какие преимущества она будет давать. Сейчас протест в целом против закона. После уточнений часть может поменять мнение.

– Не считаете ли, что вы недоработали, чтобы люди не отказывались приходить на стадион?

– Вы не знаете, какую работу мы проделали. Участвовали в круглых столах. Но процесс был прерван после определенных событий. А после них в течение двух недель в трех чтениях приняли закон.

Сделал все, что мог

– «Определенные события» – матч ?

– У вас очень хорошая логическая цепочка, – сказал Хачатурянц.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»