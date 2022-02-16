Хачатурянц не думает, что Fan ID уничтожит фан-движение: «Можно же поменять позицию, узнав о преимуществах. Первым пойду получать карту болельщика»

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Собираетесь ли встречаться с неофициальными фан-объединениями? 

– Вы имеете в виду радикалов? 

– Речь о том, что многие не хотят получать дополнительных документов. Вы же ничего не показываете, а нам нужно приносить кучу документов с собой. 

– Могу сказать, что буду первым, кто пойдет получать карту болельщика. 

– Значит ли это, что на стадионах станет меньше представителей МВД? 

– Уверен в этом. 

– Введение карты болельщиков приведет к уничтожению фанатского движения? 

– Думаю, нет. Можно же поменять позицию, когда мы узнаем, какие преимущества она будет давать. Сейчас протест в целом против закона. После уточнений часть может поменять мнение.

– Не считаете ли, что вы недоработали, чтобы люди не отказывались приходить на стадион? 

– Вы не знаете, какую работу мы проделали. Участвовали в круглых столах. Но процесс был прерван после определенных событий. А после них в течение двух недель в трех чтениях приняли закон. 

Сделал все, что мог

– «Определенные события» – матч ЦСКА

– У вас очень хорошая логическая цепочка, – сказал Хачатурянц.

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