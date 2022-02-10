Хачатурянц о Fan ID: «РПЛ не может повлиять на принятие закона. Но мы должны сделать все, чтобы болельщикам было комфортно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе.

– Сегодня прошла информация о том, что руководство РПЛ намерено встретиться с представителями клубов, отвечающих за взаимодействие с болельщиками, чтобы обсудить вопросы, связанные с введением Fan ID.

– Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными.

– Какова повестка этих встреч, в чем цель этих обсуждений, если закон уже принят?

– РПЛ – это футбольная организация, которая не может повлиять на принятие того или иного государственного закона. Но в рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип.

И сама лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась. И мы хотим понять, что можем сделать в наших реалиях.

– Речь о том, как облегчить получение карты болельщика?

– Да, конечно, на данный момент это один из самых ключевых вопросов. Очень важно выстроить диалог и услышать друг друга, – сказал Хачатурянц.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»