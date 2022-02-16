Хачатурянц о 700 млн рублей на введение Fan ID: «Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, сколько средств нужно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
– Закон будет принят для футбола со следующего сезона?
– Должен начать действовать с 1 июня этого года. Но готовность применения закона будет уточняться. Работа Минцифры по созданию платформы для получения карту болельщика Минспорта и других ведомств.
– Если они не успеют, то реализацию перенесут?
– Это будет понятно после принятия дорожной карты, которую озвучат в начале апреля. Пока это преждевременно.
Ни один из существующих стадионов РПЛ пока не соответствует приказу МВД 10.92. Это ответственность клубов по приведению к этой норме.
– Чего сейчас не хватает клубам?
– Турникеты. Они недостаточной высоты. Они по пояс, по норме должны быть по росту человека. Дальше по каждому стадиону индивидуально.
– Сколько денег нужно на оборудование стадионов?
– Хороший вопрос.
– Называли цифру 700 млн рублей.
– Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, какое количество средств необходимо и достаточно, – сказал Хачатурянц.