Хачатурянц о 700 млн рублей на введение Fan ID: «Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, сколько средств нужно»

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Закон будет принят для футбола со следующего сезона? 

– Должен начать действовать с 1 июня этого года. Но готовность применения закона будет уточняться. Работа Минцифры по созданию платформы для получения карту болельщика Минспорта и других ведомств. 

– Если они не успеют, то реализацию перенесут? 

– Это будет понятно после принятия дорожной карты, которую озвучат в начале апреля. Пока это преждевременно. 

Ни один из существующих стадионов РПЛ пока не соответствует приказу МВД 10.92. Это ответственность клубов по приведению к этой норме.

– Чего сейчас не хватает клубам?

– Турникеты. Они недостаточной высоты. Они по пояс, по норме должны быть по росту человека. Дальше по каждому стадиону индивидуально.

– Сколько денег нужно на оборудование стадионов?

– Хороший вопрос.

– Называли цифру 700 млн рублей.

– Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, какое количество средств необходимо и достаточно, – сказал Хачатурянц.

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