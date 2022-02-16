Хачатурянц о Fan ID: «Закон принят, мы должны исполнять. Рудимент 2018 года не имеет ничего общего с тем, что получат болельщики теперь»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о введении Fan ID в российском футболе, передает корреспондент .ru Ярослав Сусов.

– Очень важно было донести до представителей клубов, работающих с фанатами, личную позицию. Посыл: закон принят, мы, как часть процесса, которая его регулирует, должны исполнять.

Но есть много подзаконных актов, которые будут показывать, как именно его регулировать. Мне было важно получить полный перечень вопросов, которые волнуют. Мы рассказали о своей работе. Произошел откровенный обмен мнений.

– Как отреагировали на вашу позицию?

– Мы с самого начала решили не обсуждать закон. Потому что это позиция, которая уже состоялась. Мы уже говорили о факте и о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять «Карту болельщика». Потому что Fan ID – рудимент 2018 года, который не имеет ничего общего с тем, что теперь будут получать болельщики.

– Есть опасения, что многие не будут получать новый документ.

– У меня была просьба передать всем месседж. Подождать, пока мы все поймем, как будем применяться закон, и дождаться ответов на вопросы, которые волнуют болельщиков.

Вопросов много. Они связаны с порядком получения документа, дистанционной верификацией, посещением детьми до 14 лет. Волновала тема причин отказа, действиям после отказа, – сказал Хачатурянц.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»