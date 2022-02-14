Хачатурянц останется главой судейского комитета до конца сезона

РФС не будет менять главу судейского комитета до завершения чемпионата, сообщает «РБ Спорт».

Действующий глава комитета в ноябре прошлого года возглавил Премьер-лигу, его единогласно поддержали все клубы.

Ранее сообщалось, что занять пост главы судейского комитета могут заместитель руководителя комитета по вопросам судейской реформы Павел Каманцев и руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса, но ситуация изменилась. Сообщается, что новый глава комитета будет назначен в июне.