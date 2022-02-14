Глава судей Перейра о полиграфе: «Не думаю, что это необходимо. Я не полицейский, верю в своих арбитров»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что полиграф больше не будет применяться.

– Полиграф становится все более распространенной историей в российском футболе. Какая ваша позиция по этому вопросу? Должен ли он иметь решающее значение в вопросе отстранений арбитров?

– Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций. Я не думаю, что нам это необходимо. Мое желание – чтобы за тот период, что я здесь провожу, такого не происходило.

Судьи работают хорошо, все происходит честно и прозрачно, в итоге все счастливы и довольны. Надо понимать, что ошибки происходят везде, не только в футболе. Ошибаются и люди других профессий. Здесь важно верить в сам процесс. Я хочу верить, что за мое время здесь я не столкнусь с этим.

– Можно сказать, что после ухода Хачатурянца этот метод проверки судей полностью исчезнет?

– В разные периоды люди ищут разные решения, которые будут максимально эффективны в этот конкретный момент. Видимо, тогда нужно было такое решение. Повторюсь, мое желание, чтобы, пока я нахожусь здесь, нам подобные инструменты не понадобилось. Если все будут вести себя хорошо, то проблем не будет.

– Вы все время говорите: «если все будет хорошо», а если будет плохо и судья допустит очевидную ошибку, вы готовы отправить его на полиграф?

– Я не полицейский, я отвечаю за работу с арбитрами. Если происходит что-то незаконное, есть те, кто провидит расследование, а я являюсь экспертом по судьям.

– Вы сказали, что все «чисто и прозрачно». Я правильно понимаю, что вы считаете, что сейчас среди российских судей нет коррупции?

– Не знаю. Я верю в своих арбитров. Верю, что клубы ведут себя спортивно. Я сам работаю честно, работаю с честными людьми. Таков мой настрой, – сказал Перейра.