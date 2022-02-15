Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Брайтоном». Он не забивает 6 игр подряд

огласил стартовый состав на перенесенный матч 18-го тура против .

С первых минут на поле выйдет нападающий , который не забивает за «Юнайтед» шесть матчей подряд – это его худшая серия с 2009-го. В 2022 году у португальца нет результативных действий.

Стартовый состав «МЮ» выглядит так: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Санчо, Эланга.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.