Роналду не собирается уходить из «МЮ». Ему и его семье нравится в Англии

Форвард не думает о переходе в другой клуб.

Несмотря на плохие отношения с тренером , Криштиану не собирается покидать «МЮ».

37-летний португалец доволен жизнью в Манчестере, ему и его семье нравится в Англии, поэтому Роналду не планирует менять команду перед следующим сезоном.

Нападающий не забивает за «МЮ» в 2022 году – 6 матчей подряд. Статистику игрока можно изучить здесь.

«Роналду спросил: «Почему заменен я, а не кто-то из молодых?» Ответ пришел через 5 минут». Воспитательный монолог Рангника

Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось