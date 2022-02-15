Пол Инс: «Роналду подает дурной пример. Он уходит в тоннель и закатывает истерику»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Пол Инс Бернли Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о поведении форварда Криштиану Роналду.

«Это не тот Роналду, что был 19 лет назад, когда он впервые оказался на «Олд Траффорд». Это 37-летний Роналду.

Когда люди говорили, что он будет полезен для клуба и молодежи, можно было подумать, что так оно действительно и будет. Но он уходит в тоннель после матча и закатывает истерику. Я считаю, что он подает дурной пример.

Он находится в конце своего пути, и если он не в состоянии начать матч с «Бернли», замыкающим таблицу, то тут явно что-то не так.

Команда должна быть прежде всего, но сейчас все вертится вокруг Роналду», – сказал Инс.

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