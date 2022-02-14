Пол Инс: «Роналду – причина, по которой «МЮ» играет в 1/8 ЛЧ. Его нужно обслуживать, ему 37 лет. Нельзя ждать, что он будет носиться, как в молодости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о том, что нападающий не забивает за клуб на протяжении шести матчей.

«Роналду выглядит недовольным. Это видно по его игре и действиям, иногда он просто убегает в подтрибунку. Сейчас он не выглядит счастливым человеком.

Я не виню его. «МЮ» играет против «Бернли», который идет на последнем месте, а Роналду сидит на трибунах. Я бы подумал: «Вы купили меня, чтобы я играл и забивал, и вам без разницы, забиваю ли я».

Сколько забил Кавани? Фернандеш был невероятен, когда только перешел, но сейчас он сдулся. Легко винить больших игроков, а Роналду – точно самый важный игрок «МЮ».

Он вернется и будет забивать важные голы. Не удивлюсь, если он сделает это в Лиге чемпионов. Он делал это на старте сезона, Роналду – причина, по которой «МЮ» играет в 1/8 финала. Когда сезон в только начинался, он забивал, но команда перестала ему помогать.

Об этом я говорил с самого начала – Роналду нужно обслуживать. Ему 37 лет. Нельзя ждать, что он будет носиться, как в молодости. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать.

Но устроен не так, команда не может играть так, чтобы Роналду извлекал пользу. Поэтому он опускается ниже и становится непродуктивным», – сказал Инс.

Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось