Пол Инс: «Роналду – причина, по которой «МЮ» играет в 1/8 ЛЧ. Его нужно обслуживать, ему 37 лет. Нельзя ждать, что он будет носиться, как в молодости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о том, что нападающий Криштиану Роналду не забивает за клуб на протяжении шести матчей.
«Роналду выглядит недовольным. Это видно по его игре и действиям, иногда он просто убегает в подтрибунку. Сейчас он не выглядит счастливым человеком.
Я не виню его. «МЮ» играет против «Бернли», который идет на последнем месте, а Роналду сидит на трибунах. Я бы подумал: «Вы купили меня, чтобы я играл и забивал, и вам без разницы, забиваю ли я».
Сколько забил Кавани? Фернандеш был невероятен, когда только перешел, но сейчас он сдулся. Легко винить больших игроков, а Роналду – точно самый важный игрок «МЮ».
Он вернется и будет забивать важные голы. Не удивлюсь, если он сделает это в Лиге чемпионов. Он делал это на старте сезона, Роналду – причина, по которой «МЮ» играет в 1/8 финала. Когда сезон в АПЛ только начинался, он забивал, но команда перестала ему помогать.
Об этом я говорил с самого начала – Роналду нужно обслуживать. Ему 37 лет. Нельзя ждать, что он будет носиться, как в молодости. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать.
Но «Манчестер Юнайтед» устроен не так, команда не может играть так, чтобы Роналду извлекал пользу. Поэтому он опускается ниже и становится непродуктивным», – сказал Инс.
Роналду не забивает уже шесть матчей подряд. В этом мире что-то сломалось