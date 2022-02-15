«Роналду – величайший игрок в истории, он все может делать лучше Бекхэма». Морган – Линекеру

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер продолжили спор о .

Ранее Морган написал: «Бекхэм выиграл столько, так как его окружали великие. Если убрать кроссы и штрафные, то это будет голодная до славы улитка с дурацкими стрижками».

«Убрать кроссы и штрафные? Это все равно, что сказать о Роналду: «Уберите голы», – ответил Линекер.

«Нет, потому что Роналду – величайший игрок в истории, и он все может делать лучше, чем Бекхэм. Это скорее как убрать твои замыкания и постоянное ожидание моментов у ворот. Тебе повезет, если ты попадешь в символический состав «Лестера» всех времен без этого», – написал Морган.