Хабиб о Роналду: «Хочу, чтобы он остался в «МЮ». За пару месяцев до ухода из «Реала» и «Юве» он сообщал мне, спрошу о планах»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы форвард Криштиану Роналду продолжил играть за «Манчестер Юнайтед».
«Ему исполнилось 37 лет, это не лучший возраст для него, но своей игрой, энергией, опытом он оказывает влияние на всю команду. У «МЮ» хорошая и сильная команда.
В следующем сезоне «МЮ» будет выступать хорошо. Новые футболисты пока не сыгрались, но в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» создаст другим клубам большие проблемы.
Я собираюсь пообщаться с Роналду. Я помню, как за пару месяцев до ухода из «Реала» он сказал мне об этом, то же было и в «Ювентусе». Но я не рассказываю все это прессе, я ведь не журналист Sky Sports.
Я спрошу его [о его планах]. Хочу, чтобы он остался, честно», – сказал Нурмагомедов Sky Sports.