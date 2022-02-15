Хабиб о Роналду: «Хочу, чтобы он остался в «МЮ». За пару месяцев до ухода из «Реала» и «Юве» он сообщал мне, спрошу о планах»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы форвард продолжил играть за .

«Ему исполнилось 37 лет, это не лучший возраст для него, но своей игрой, энергией, опытом он оказывает влияние на всю команду. У «МЮ» хорошая и сильная команда.

В следующем сезоне «МЮ» будет выступать хорошо. Новые футболисты пока не сыгрались, но в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» создаст другим клубам большие проблемы.

Я собираюсь пообщаться с Роналду. Я помню, как за пару месяцев до ухода из «Реала» он сказал мне об этом, то же было и в «Ювентусе». Но я не рассказываю все это прессе, я ведь не журналист Sky Sports.

Я спрошу его [о его планах]. Хочу, чтобы он остался, честно», – сказал Нурмагомедов Sky Sports.