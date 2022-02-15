Пирс Морган: «Месси тоже переоценен. В моем мнении о Бекхэме нет ничего личного»

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», вновь высказался о бывшем футболисте .

Ранее Морган поспорил о Бекхэме с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером. Все началось с шутки Моргана об однофамильце Бекхэма на Супербоуле. Линекер ответил, что Дэвид был одним из лучших английских футболистов. После этого Морган написал, что Бекхэм был самым переоцененным игроком в истории, а выиграл много трофеев благодаря партнерам.

Также Морган высказался о том, что Криштиану Роналду может делать все лучше Бекхэма.

«Просто чтобы уточнить, в моем мнении о футбольном мастерстве Бекхэма нет ничего личного… Я думаю, что Месси тоже переоценен», – написал Морган в твиттере.

«Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол». Журналист и фанат «Арсенала» Морган пошутил о Дэвиде и игроке НФЛ в Супербоуле

«Бекхэм – самый переоцененный игрок в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала». Морган ответил Линекеру

«Бекхэм выиграл столько, так как его окружали великие. Без кроссов и штрафных это голодная до славы улитка с дурацкими стрижками». Морган – Линекеру