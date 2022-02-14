«Бекхэм выиграл столько, так как его окружали великие. Без кроссов и штрафных это голодная до славы улитка с дурацкими стрижками». Морган – Линекеру

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер продолжили спор о Дэвиде Бекхэме.

Ранее Морган пошутил о бывшем футболисте «Манчестер Юнайтед» Дэвиде Бекхэме. В матче за Супербоул этой ночью в составе «Лос-Анджелеса» сыграл Оделл Бекхэм – его команда обыграла «Цинциннати» (23:20). Морган написал: «Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол».

Позже ему ответил Гари Линекер: «Можно не любить Бекхэма, но он был отличным футболистом, одним из лучших у нас».

Морган продолжил: «Бекхэм – самый переоцененный игрок в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала».

В ответ на эту публикацию Линекер написал: «Шесть побед в , два Кубка Англии, Лига чемпионов, , Лига 1. Претендент на «Золотой мяч». 115 матчей за сборную Англии, 59 из них – в качестве капитана. Футболист, который делал кроссы лучше всех. Да, переоцененный».

Морган ответил: «Если убрать кроссы и штрафные, то это будет голодная до славы улитка с дурацкими стрижками. Он выиграл столько только потому, что его окружали по-настоящему великие игроки.

Я не говорил, что он плох... просто переоценен. Бекхэм и близко не подошел бы к сборной из 11 лучших игроков в истории Англии.

Что касается шести его клубов, то он не вошел бы в состав команды из лучших игроков в истории , , и «ПСЖ» и изо всех сил боролся бы за попадание в состав «Престона». Но, если добавить позитива, то он попадет в состав лучших из «Лос-Анджелес Гэлакси».