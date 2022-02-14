«Бекхэм – самый переоцененный игрок в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала». Морган ответил Линекеру

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», продолжил спор с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером.

Ранее Морган пошутил о бывшем футболисте . В матче за Супербоул этой ночью в составе «Лос-Анджелеса» сыграл Оделл Бекхэм – его команда обыграла «Цинциннати» (23:20). Морган написал: «Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол».

Позже ему ответил Гари Линекер: «Можно не любить Бекхэма, но он был отличным футболистом, одним из лучших у нас».

«Вы можете подлизываться к нему по какой-то причине, но Бекхэм был самым переоцененным игроком в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого , – ответил Морган Линекеру.

Морган имеет в виду достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда команда тренера Арсена Венгера выиграла чемпионат Англии без единого поражения и получила прозвище The Invincibles («Непобедимые»).