«Бекхэм – самый переоцененный игрок в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала». Морган ответил Линекеру

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», продолжил спор с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером.
Ранее Морган пошутил о бывшем футболисте «Манчестер Юнайтед» Дэвиде Бекхэме. В матче за Супербоул этой ночью в составе «Лос-Анджелеса» сыграл Оделл Бекхэм – его команда обыграла «Цинциннати» (23:20). Морган написал: «Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол».
Позже ему ответил Гари Линекер: «Можно не любить Бекхэма, но он был отличным футболистом, одним из лучших у нас».
«Вы можете подлизываться к нему по какой-то причине, но Бекхэм был самым переоцененным игроком в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала», – ответил Морган Линекеру.
Морган имеет в виду достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда команда тренера Арсена Венгера выиграла чемпионат Англии без единого поражения и получила прозвище The Invincibles («Непобедимые»).