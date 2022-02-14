«Можно не любить Бекхэма, но он был отличным футболистом, одним из лучших у нас». Линекер о шутке журналиста и фаната «Арсенала» Моргана

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на шутку английского журналиста, телеведущего и болельщика «Арсенала» Пирса Моргана в адрес экс-футболиста .

В матче за этой ночью в составе сыграл – его команда обыграла (23:20). Морган написал: «Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол».

«Вы можете не любить его по какой-то причине, но Дэвид Бекхэм был отличным футболистом. Одним из лучших у нас», – ответил Линекер.

Бекхэму заплатят 150 млн за 10 лет – за рекламу Катара и ЧМ-2022. Возмутились правозащитники: в стране дискриминация мигрантов и ЛГБТ