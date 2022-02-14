«Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол». Журналист и фанат «Арсенала» Морган пошутил о Дэвиде и игроке НФЛ в Супербоуле

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», пошутил по поводу карьеры экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, который также прославился благодаря рекламным контрактам и личной жизни.
В матче за Супербоул этой ночью в составе «Лос-Анджелеса» сыграл Оделл Бекхэм – его команда обыграла «Цинциннати» (23:20).
«Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол», – написал Морган.
Great to watch a Beckham who can actually play football…. #SuperBowl pic.twitter.com/njo3NAsOAI— Piers Morgan (@piersmorgan) February 13, 2022
Бекхэму заплатят 150 млн за 10 лет – за рекламу Катара и ЧМ-2022. Возмутились правозащитники: в стране дискриминация мигрантов и ЛГБТ