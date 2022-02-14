«Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол». Журналист и фанат «Арсенала» Морган пошутил о Дэвиде и игроке НФЛ в Супербоуле

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Арсенал телевидение Супербоул НФЛ Цинциннати Оделл Бекхэм Лос-Анджелес Рэмс ахахаха Пирс Морган Футбол

Английский журналист и телеведущий Пирс Морган, болельщик «Арсенала», пошутил по поводу карьеры экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, который также прославился благодаря рекламным контрактам и личной жизни.

В матче за Супербоул этой ночью в составе «Лос-Анджелеса» сыграл Оделл Бекхэм – его команда обыграла «Цинциннати» (23:20).

«Приятно видеть Бекхэма, который действительно может играть в футбол», – написал Морган.

Бекхэму заплатят 150 млн за 10 лет – за рекламу Катара и ЧМ-2022. Возмутились правозащитники: в стране дискриминация мигрантов и ЛГБТ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные