Черданцев о Валиевой: «Теперь РУСАДА надо провести расследование и объяснить нам, как препарат мог оказаться в пробе фигуристки»

Комментатор прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.

CAS рассматривал только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Игр. Решение о медалях командного турнира будет приниматься позже.

«Когда узнал, что в арбитраже заседает итальянец, понял, что все будет хорошо. Есть же разумные люди.

Однако, чтобы в этой истории не было белых пятен, союз конькобежцев России совместно с и теми, кому положено этим заниматься, должны провести расследование и объяснить НАМ, что же все-таки произошло, и как этот препарат мог оказаться в пробе фигуристки», – написал Черданцев.

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