Черданцев о Валиевой: «Теперь РУСАДА надо провести расследование и объяснить нам, как препарат мог оказаться в пробе фигуристки»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.
CAS рассматривал только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Игр. Решение о медалях командного турнира будет приниматься позже.
«Когда узнал, что в арбитраже CAS заседает итальянец, понял, что все будет хорошо. Есть же разумные люди.
Однако, чтобы в этой истории не было белых пятен, союз конькобежцев России совместно с РУСАДА и теми, кому положено этим заниматься, должны провести расследование и объяснить НАМ, что же все-таки произошло, и как этот препарат мог оказаться в пробе фигуристки», – написал Черданцев.
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