Американская журналистка Бреннан о допуске Валиевой к Олимпиаде: «Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте»

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить до личного турнира -2022 в Пекине.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпиады в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

, и WADA обратились в CAS с целью опротестовать решение о снятии отстранения. Их апелляции были отклонены. Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире Игр.

«Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте», – написала Бреннан в твиттере.

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