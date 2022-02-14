Американская журналистка Бреннан о допуске Валиевой к Олимпиаде: «Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте»

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.
25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпиады в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.
МОК, ISU и WADA обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения. Их апелляции были отклонены. Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире Игр.
«Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте», – написала Бреннан в твиттере.
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