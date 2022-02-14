Американская журналистка Бреннан о допуске Валиевой к Олимпиаде: «Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте»

Теги допинг МОК ISU WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпиады в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

МОКISU и WADA обратились в CAS с целью опротестовать решение РУСАДА о снятии отстранения. Их апелляции были отклонены. Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире Игр. 

«Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте», – написала Бреннан в твиттере. 

«Допинговая мошенница не может выиграть золото Игр». Звезда журналистики США вещает о допинге Валиевой и кайфует от этого

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные