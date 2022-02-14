РУСАДА продолжит разбирательства по делу о допинге Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательства в рамках дела фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

«Разбирательства по факту очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжены РУСАДА в установленном порядке.

Учитывая, что судебный процесс по делу не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в виде заявления», – говорится в сообщении ITA.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение РУСАДА о снятии временного отстранения Валиевой.

Фигуристка продолжит выступление на Олимпиаде.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы