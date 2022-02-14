«Выездная панель сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред». CAS объяснил решение по российской фигуристке

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили, почему решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки осталось в силе.

«На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих правовых вопросов выездная панель CAS решила, что временное отстранение спортсменки не должно применяться в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

a) Спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (WADC).

b) В антидопинговых правилах и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц.

c) Выездная панель рассмотрела фундаментальные принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой, которая не сдавала положительные пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного допинг-теста, сданного в декабре 2021 года. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах.

d) Комиссия CAS также отметила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года, что помешало спортсменке установить определенные юридические требования в свою пользу, в то время как такое позднее уведомление произошло не по ее вине и в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, – говорится в пресс-релизе CAS.

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