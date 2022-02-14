Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решение допустить российскую фигуристку к личному турниру на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в декабре.

«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение.



Коллективная ответственность всего олимпийского движения – защищать целостность спорта и следить, чтобы спортсмены, тренеры и все остальные оставались в рамках высоких стандартов. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на честном поле. К сожалению, этим решением им было отказано в таком праве. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту.



Мы знаем, что дело еще не закрыто, и мы призываем все олимпийского движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира», – говорится в заявлении НОК США.

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