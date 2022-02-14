«Это новая глава в систематическом неуважении России к чистому спорту». Глава Олимпийского комитета США о решении по Валиевой

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России НОК США CAS Олимпиада-2022 Сара Хиршланд Камила Валиева Фигурное катание

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд прокомментировала решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в декабре.

«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение.

Коллективная ответственность всего олимпийского движения – защищать целостность спорта и следить, чтобы спортсмены, тренеры и все остальные оставались в рамках высоких стандартов. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на честном поле. К сожалению, этим решением им было отказано в таком праве. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту.

Мы знаем, что дело еще не закрыто, и мы призываем все олимпийского движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира», – говорится в заявлении НОК США.

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