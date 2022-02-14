CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по решению о снятии временного отстранения Валиевой от Олимпиады

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение о снятии временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.
25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.
РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. МОК, ISU и WADA подали апелляции на это решение.
«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены», – говорится в сообщении CAS.
Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live