CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по решению о снятии временного отстранения Валиевой от Олимпиады

Выездная панель Спортивного арбитражного суда ( ) отклонила апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение о снятии временного отстранения фигуристки .

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. МОК, и WADA подали апелляции на это решение.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены», – говорится в сообщении CAS.

Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live