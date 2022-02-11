Тихонов о ситуации с Валиевой: «Да, тренер виноват, но где доктор, где наша система? Не вижу, чтобы этот вопрос нормально обсуждали»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, что WADA вслед за МОК и ISU хочет обжаловать в CAS решение о снятии отстранения с российской фигуристки , которая сдала положительный тест на допинг.

«Хоть в одной стране за последние 10 лет случилось что-нибудь подобное? Нет! Мы уже отстранены, мы не имеем ни гимна, ни флага, ни лица – нихрена. Кто мы на сегодняшний день на ? Филиал олимпийских колец МОК! Президенту России глубоко плевать. Все, что происходит – вина Кремля, потому что без согласования с «темными личностями» этот вопрос никто не решит: ни Поздняков, ни Министерство спорта.

У нас запросто – поехать в составе делегации и показать свою бесстыжую рожу, а проследить за тем, чтобы спортсменка, 15-летняя девочка, звезда спокойно выступала… Представляете ее состояние сейчас? Кому ее доверили? Это что такое? Какое РУСАДА? Сатана достал самое страшное оружие – деньги, для них ничего не существует. Они боятся, как бы мимо их кармана ничего не пролетело, и поэтому ни за чем не следят.

Да, тренер виноват, но где доктор, где наша система? Я нигде не вижу, чтобы этот вопрос нормально обсуждали. Списки запрещенных препаратов опубликованы. Да, может, Тутберидзе не доглядела, но кто был с ней рядом? Где наша медицина? Россия – уникальная страна. Я еще 20 лет назад сказал: мы обречены на вымирание.

Камила – грамотнейшая и честная, и не сохранить такую звезду… Если ей вдруг предложат выступать за другое государство, она правильно сделает, если согласится», – сказал Тихонов.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live