Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стали заражения коронавирусом среди персонала Стокгольмской лаборатории

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объяснили задержку с проверкой допинг-пробы российской фигуристки .

Спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РУСАДА 7 февраля 2022 г.

Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес , причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна , рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», – говорится в заявлении РУСАДА.

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