Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стали заражения коронавирусом среди персонала Стокгольмской лаборатории

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объяснили задержку с проверкой допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РУСАДА 7 февраля 2022 г.

Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», –  говорится в заявлении РУСАДА.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

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