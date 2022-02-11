Матвиенко о деле Валиевой: «Почему история возникла изначально как вброс западных СМИ? Начинают угадываться манипуляции спецслужб – понятно каких»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о ситуации с положительном допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине. 

В декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно.

Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному «акту Родченкова». Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб – понятно каких», – сказала Матвиенко.

 «Я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий для того, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и оставить честь российского спорта», – добавила политик.

США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой, в соответствии c «законом Родченкова»
 
Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

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